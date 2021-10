Juve: Allegri, sette gare per avvicinarci alla vetta (Di sabato 16 ottobre 2021) "Da qui alla sosta ci saranno sette partite nelle quali dobbiamo fare punti per non allontanarci ancora di più dalla vetta della classifica: dobbiamo prepararci per bene, veniamo da una sosta e ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) "Da quisosta ci sarannopartite nelle quali dobbiamo fare punti per non allontanarci ancora di più ddella classifica: dobbiamo prepararci per bene, veniamo da una sosta e ...

Advertising

juventusfc : Vigilia di #JuveRoma ?? Al via la conferenza stampa di Mister Allegri ??? LIVE su @JuventusTV ??… - forumJuventus : Marchisio: 'Chiesa determinante, Dybala leader e l'importanza di Locatelli. Così la Juve può ritrovare equilibrio e… - _Sport_Calcio_ : Vigilia di #JuveRoma ?? Al via la conferenza stampa di Mister Allegri ??? LIVE su @JuventusTV ??… - infoitsport : Verso Juve-Roma: la conferenza di Allegri in diretta - Sportmediaset - infoitsport : Allegri torna sulla rottura con Ambra prima di Juve-Roma -