Juric | “Spalletti è il top assoluto Ecco quali sono le condizioni di Belotti e Zaza”

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Napoli ha affrontato squadre che li aspettavano bassi e hanno preso quattro gol, chi li ha affrontati a viso aperto anche ha subìto. Spalletti è il top assoluto, riesce a sfruttare al meglio tutte le potenzialità della sua squadra. Ci sono tante difficoltà diverse in questa gara, loro riescono sempre a trovare il modo per fare gol. Serve fare tutto bene". Sulle condizioni di Belotti e Zaza: "Per il Gallo sono contento: la prima settimana ha fatto a parte ma calava il dolore, nella seconda parte ha iniziato gradualmente con il gruppo. Comincia ad essere disponibile, lui è un giocatore muscolare e fisico e ha bisogno di ...

