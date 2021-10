Juric | Il Napoli ha un equilibrio fantastico | serve una partita al top Abbiamo diverse assenze

(Di sabato 16 ottobre 2021) L'allenatore del Torino, Ivan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Ecco le sue parole. Conferenza Stampa"Già dal campionato scorso hanno alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Hanno un, se li attacchi alti sono velocissimi e se ti abbassi ti colpiscono con il palleggio.unaal top, speriamo vada bene. Ilha affrontato squadre che li aspettavano bassi e hanno preso quattro gol, chi li ha affrontati a viso aperto anche ha subìto. Spalletti è il top assoluto, riesce a sfruttare al meglio tutte le potenzialità della sua squadra. Ci sono tante difficoltàin questa gara, loro riescono sempre a trovare il modo per fare ...

La conferenza stampa dall'allenatore croato in vista del Napoli Dopo due settimane di stop il primo avversario del Torino di Ivan Juric sarà il Napoli, capolista della Serie A. L'anno scorso con ..."Già dal campionato scorso hanno alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Possono segnare in tutti i modi, servirà una partita al top e speriamo che vada bene": così il tecnico del Torino, ...