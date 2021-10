Ivan Zazzaroni: età, moglie Monica Gasparini, figli, direttore, tifoso di quale squadra, altezza, Instagram (Di sabato 16 ottobre 2021) Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo, conduttore e opinionista, è anche il direttore del Corriere dello Sport – Stadio. L’autunno 2021 lo conferma ancora una volta giudice di Ballando con le stelle, lo spettacolo del sabato sera di Rai 1. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Raimondo Todaro: età, Francesca Tocca, figlia, Ballando con le stelle, Amici, Instagram Chi è... Leggi su donnapop (Di sabato 16 ottobre 2021), giornalista sportivo, conduttore e opinionista, è anche ildel Corriere dello Sport – Stadio. L’autunno 2021 lo conferma ancora una volta giudice di Ballando con le stelle, lo spettacolo del sabato sera di Rai 1. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Raimondo Todaro: età, Francesca Tocca,a, Ballando con le stelle, Amici,Chi è...

Advertising

g_lascala : RT @RadioRossonera: Torniamo LIVE alle 10 con ChiamaMilan ???? Ore 13 c’è LunchPress con Ivan Zazzaroni Per il Talk delle 16 nostri ospi… - papavanbasten : ?? GLI OBIETTIVI DI GENNAIO ?? La puntata di oggi con Ivan Zazzaroni ?? - Frances13758250 : RT @RadioRossonera: Siamo LIVE con LUNCH PRESS ???? In studio @edohermano e @EmaFrigerio12, in collegamento Ivan Zazzaroni Venite a trova… - RadioRossonera : Siamo LIVE con LUNCH PRESS ???? In studio @edohermano e @EmaFrigerio12, in collegamento Ivan Zazzaroni Venite a t… - Frances13758250 : RT @RadioRossonera: Torniamo LIVE alle 10 con ChiamaMilan ???? Ore 13 c’è LunchPress con Ivan Zazzaroni Per il Talk delle 16 nostri ospi… -