Italia bronzo europeo | Lapolla protagonista nel 4 - 1 sulla Francia

Advertising

Coninews : Due medaglie per l’Italia ai Mondiali di pesca con canna da natante! ???? In Montenegro bronzo ???? nella gara a squad… - 777PARTENERS : RT @Gazzetta_it: Italia donne bronzo europeo: Lapolla protagonista nel 4-1 sulla Francia #HockeyPista - nyepez : RT @Gazzetta_it: Italia donne bronzo europeo: Lapolla protagonista nel 4-1 sulla Francia #HockeyPista - Gazzetta_it : Italia donne bronzo europeo: Lapolla protagonista nel 4-1 sulla Francia #HockeyPista - ematr_86 : Gabriele Laurenzano è Campione d'Europa con la Nazionale Under18 miglior libero della manifestazione, è bronzo agli… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia bronzo

La Gazzetta dello Sport

- Francia 4 - 1 (p.t. 3 - 0) ? Medaglia di. All'Europeo di Luso, in Portogallo, l'si conferma terza forza continentale superando la Francia nella finale per il. Decisiva, come già successo nel girone di qualificazione, ...L'ha chiuso al quarto posto i Mondiali femminili U20 di pallanuoto, che si sono chiusi a Netanya. Le Azzurrine del ct Giacomo Grassi hanno combattuto per il, ma alla fine sono state ...Quarto posto dell'under 20 femminile ai Mondiali di Netanya. Nella finale per il bronzo l'Ungheria supera le azzure 12-10. La squadra di Giacomo Grassi gioca alla pari per oltre tre quarti di gara. Il ...Dopo un anno e mezzo tornano i Campionati del Mondo di ciclismo su pista, che verranno disputati nello Stab Velodrome de Roubaix, non lontano dal velodromo che ospita il finale dell’Inferno del Nord.