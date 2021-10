Ita, la stilista Curiel: “Aerei li avrei lasciati bianchi, l’eleganza non è della nostra epoca” (Di sabato 16 ottobre 2021) “I colori sono colori e gli Aerei sono Aerei. Per la nuova linea di bandiera forse avrei mantenuto il bianco con il logo sulla coda. Ma l’eleganza e il gusto estetico sembrano non appartenere alla nostra epoca. Non esprimo altri giudizi al momento sui nuovi Aerei di Ita-Airways. Semplicemente, affacciata alla finestra aspetto il decollo…”. È quanto ha dichiarato all’Adnkronos la stilista milanese Lella Curiel sul nuovo look degli Aerei della nuova compagnia di bandiera italiana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) “I colori sono colori e glisono. Per la nuova linea di bandiera forsemantenuto il bianco con il logo sulla coda. Mae il gusto estetico sembrano non appartenere alla. Non esprimo altri giudizi al momento sui nuovidi Ita-Airways. Semplicemente, affacciata alla finestra aspetto il decollo…”. È quanto ha dichiarato all’Adnkronos lamilanese Lellasul nuovo look deglinuova compagnia di bandiera italiana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ultimenews24 : Il nuovo look azzurro degli aerei della nuova compagnia aerea Ita Airways non convince. “I colori sono colori e gli… - infoiteconomia : Ita, lo stilista Balestra: 'Pollice verso per gli aerei azzurri, fanno principe delle fiabe' - fisco24_info : Ita, lo stilista Balestra: 'Pollice verso per gli aerei azzurri, fanno principe delle fiabe': 'Spero che la nuova c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ita stilista Ita Airways, stilisti 'bocciano' aerei azzurri ...velivoli della neonata compagnia Il nuovo look azzurro degli aerei della nuova compagnia aerea Ita Airways non convince. 'I colori sono colori e gli aerei sono aerei" dice all'Adnkronos la stilista ...

Rimini, al Fulgor il docu - film di Guadagnino su Salvatore Ferragamo ... alle ore 21:00 presso il Cinema Fulgor , verrà proiettato Salvatore - Il calzolaio dei sogni (ITA, ...inedite e testimonianze di chi ha avuto il piacere di incontrare direttamente il celebre stilista: ...

Ita Airways, stilisti 'bocciano' aerei azzurri Adnkronos Ita, lo stilista Balestra: "Pollice verso per gli aerei azzurri, fanno principe delle fiabe" Ma gli anni d’oro di Alitalia con il suo stile, la sua classe non ritorneranno” “Al momento - ha continuato Balestra - il mio è un pollice verso. Ma l’azzurro degli aerei è un passo falso, lo trovo es ...

Ita Airways, stilisti ‘bocciano’ aerei azzurri Il nuovo look azzurro degli aerei della nuova compagnia aerea Ita Airways non convince. “I colori sono colori e gli aerei sono aerei” dice all’Adnkronos la stilista milanese Lella Curiel. “Per la nuov ...

...velivoli della neonata compagnia Il nuovo look azzurro degli aerei della nuova compagnia aereaAirways non convince. 'I colori sono colori e gli aerei sono aerei" dice all'Adnkronos la...... alle ore 21:00 presso il Cinema Fulgor , verrà proiettato Salvatore - Il calzolaio dei sogni (, ...inedite e testimonianze di chi ha avuto il piacere di incontrare direttamente il celebre: ...Ma gli anni d’oro di Alitalia con il suo stile, la sua classe non ritorneranno” “Al momento - ha continuato Balestra - il mio è un pollice verso. Ma l’azzurro degli aerei è un passo falso, lo trovo es ...Il nuovo look azzurro degli aerei della nuova compagnia aerea Ita Airways non convince. “I colori sono colori e gli aerei sono aerei” dice all’Adnkronos la stilista milanese Lella Curiel. “Per la nuov ...