Ita Airways | stilisti ‘bocciano’ aerei azzurri

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il nuovo look azzurro deglidella nuova compagnia aerea Itanon convince. “I colori sono colori e glisono” dice all’Adnkronos la stilista milanese Lella Curiel. “Per la nuova linea di bandiera forse avrei mantenuto il bianco con il logo sulla coda. Ma l’eleganza e il gusto estetico sembrano non appartenere alla nostra epoca. Non esprimo altri giudizi al momento. Semplicemente, affacciata alla finestra, aspetto il decollo…”. “Spero che la nuova compagnia di bandiera possa rappresentare il made in Italy nel mondo come in passato era accaduto per Alitalia” auspica parlando con l’Adnkronos lo stilista Renato Balestra “ma l’azzurro degliè un passo falso, lo trovo esagerato. Fa un po’ principe delle fiabe”. Lo stilista, che nel 1991 firmò le divise e gli abiti per ...