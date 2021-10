Insulti a Liliana Segre, Capitani si scusa: «Preso dall’impeto. Ma perché non si schiera contro la persecuzione dei No vax?» (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo le frasi ingiuriose contro Liliana Segre pronunciate dal palco davanti a centinaia di persone rimaste indifferenti, l’attivista No Green pass Gian Marco Capitani ora chiede scusa con una lettera aperta. Sul palco di Bologna aveva definito la senatrice come «una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia e che è Liliana Segre, che dovrebbe sparire da dove è». Ora Capitani prova a discolparsi disegnandosi preda «dell’impeto del momento» e colpevole di aver usato un termine sbagliato. Il riferimento del leader No Green pass è al verbo «sparire», secondo Capitani l’unica cosa infelice delle sue esternazioni. «Ho detto che lei dovrebbe “sparire da dov’è”. Il termine ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo le frasi ingiuriosepronunciate dal palco davanti a centinaia di persone rimaste indifferenti, l’attivista No Green pass Gian Marcoora chiedecon una lettera aperta. Sul palco di Bologna aveva definito la senatrice come «una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe avereporta vergogna alla sua storia e che è, che dovrebbe sparire da dove è». Oraprova a discolparsi disegnandosi preda «dell’impeto del momento» e colpevole di aver usato un termine sbagliato. Il riferimento del leader No Green pass è al verbo «sparire», secondol’unica cosa infelice delle sue esternazioni. «Ho detto che lei dovrebbe “sparire da dov’è”. Il termine ...

TeresaBellanova : Conosco un solo un modo per definire coloro che dalla piazza di Bologna hanno mosso insulti a Liliana Segre. Vigliacchi. - eziomauro : No Green Pass, insulti dal palco a Liliana Segre: 'Vergognosa, dovrebbe sparire' - DavidPuente : Chi ha ripreso il video degli insulti a Liliana Segre? Un giovane giornalista precario, @ValerioLoMuzio. È grazie a… - CONSUGOI : RT @Elena81353537: No green pass, insulti dal palco di Bologna contro #LilianaSegre: 'Una donna vergognosa che dovrebbe sparire'. Io dico… - RaRobyscorpione : RT @DavidPuente: Chi ha ripreso il video degli insulti a Liliana Segre? Un giovane giornalista precario, @ValerioLoMuzio. È grazie a lui, e… -