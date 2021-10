Insulti a Liliana Segre a Bologna, Capitani del movimento No Green Pass si scusa: "Non sono razzista" (Di sabato 16 ottobre 2021) Durante la manifestazione a Bologna contro il Green Pass , aveva definito Liliana Segre 'una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia: dovrebbe sparire ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021) Durante la manifestazione acontro il, aveva definito'una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia: dovrebbe sparire ...

TeresaBellanova : Conosco un solo un modo per definire coloro che dalla piazza di Bologna hanno mosso insulti a Liliana Segre. Vigliacchi. - eziomauro : No Green Pass, insulti dal palco a Liliana Segre: 'Vergognosa, dovrebbe sparire' - Pres_Casellati : Inaccettabili e vergognosi gli insulti alla senatrice Liliana #Segre, una donna straordinaria che con coraggio, att… - MaichelReali : No green pass, in 7mila a Bologna. Insulti a Liliana Segre - Alberto____B : RT @Italiantifa: Quello che hanno detto dal palco di Bologna alla manifestazione dei no Green Cazzari a #LilianaSegre è ignobile e fascista… -