“InnovaMusic Contest”: Grazia Di Michele presidente di giuria, Fanya Di Croce consegna il premio “Promuovi La Tua Musica” (Di sabato 16 ottobre 2021) GERMIGNAGA – Aperte le iscrizioni per il Contest Musicale “InnovaMusic Contest”, lanciato dall’associazione “InnovaContest” di Germignaga, che ha l’obiettivo di dare spazio ad artisti emergenti (gruppi o solisti), dei laghi, del varesotto e non solo. Diverse le richieste già pervenute da Napoli, Bologna, Milano, Genova, Avellino. Un concorso Musicale rivolto in particolare ai giovani ma aperto a persone di qualunque età. Il prossimo 18 dicembre il Contest culminerà in una giornata di audizioni dal vivo presso l’Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca, dove sarà possibile presentarsi con brani inediti o cover. Madrina e presidente di giuria Grazia Di Michele, volto noto di ‘Amici’. Durante la ... Leggi su lopinionista (Di sabato 16 ottobre 2021) GERMIGNAGA – Aperte le iscrizioni per ille “”, lanciato dall’associazione “Innova” di Germignaga, che ha l’obiettivo di dare spazio ad artisti emergenti (gruppi o solisti), dei laghi, del varesotto e non solo. Diverse le richieste già pervenute da Napoli, Bologna, Milano, Genova, Avellino. Un concorsole rivolto in particolare ai giovani ma aperto a persone di qualunque età. Il prossimo 18 dicembre ilculminerà in una giornata di audizioni dal vivo presso l’Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca, dove sarà possibile presentarsi con brani inediti o cover. Madrina ediDi, volto noto di ‘Amici’. Durante la ...

Advertising

verbanonews : New post: A Germignaga arriva “InnovaMusic Contest”: aperte le iscrizioni per artisti emergenti - varesenews : A Germignaga arriva “InnovaMusic Contest”: aperte le iscrizioni per artisti emergenti - LuinoNotizie : Germignaga, “InnovaMusic Contest”: iscrizioni aperte per scovare artisti e gruppi emergenti -