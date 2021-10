Infortunio Rebic, le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Milan (Di sabato 16 ottobre 2021) Infortunio Rebic, ecco le condizioni del croato dopo Milan Verona. Le ultime sullo stop dell’attaccante rossonero Ante Rebic ha lasciato il campo nel primo tempo toccandosi la caviglia. Il croato ha chiesto il cambio, con Stefano Pioli che ha inserito al suo posto Rafael Leao. Come appreso da Milannews24, l’attaccante ha subito una distorsione alla caviglia sinistra, con le sue condizioni che verranno monitorate ora dopo ora verso il match di Champions League col Porto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021), ecco ledel croato dopoVerona. Lesullo stoprossonero Anteha lasciato il campo nel primo tempo toccandosi la caviglia. Il croato ha chiesto il cambio, con Stefano Pioli che ha inserito al suo posto Rafael Leao. Come appreso danews24, l’attaccante ha subito una distorsione alla caviglia sinistra, con le sueche verranno monitorate ora dopo ora verso il match di Champions League col Porto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

PBPcalcio : E con l'infortunio di #Rebic, non ci facciamo mancare niente ... #MilanVerona - CuoreRosso_Nero : @acmilan Ottimo 2 tempo ho visto molta voglia di vincere e va bene, ma anche tanta confusione, la scintilla l'hanno… - CalcioNews24 : #Milan, le ultime sulle condizioni di #Rebic ?? - sportface2016 : In casa #Milan piove sul bagnato: distorsione alla caviglia per #Rebic, a rischio il #Porto. E mancherà #Kessie per… - Redblack100x100 : @tcarapezza Se invece di frignare la gente avesse visto la partita nel primo tempo in mezzo a tante difficolta avre… -