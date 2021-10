Industriali | per l’italia la vocazione del dovere

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 16 ottobre 2021) L’evento, l’assemblea di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso, era già riassunto nel colpo d’occhio iniziale: in tanti all’incontro di ieri, il primo dal Covid che aveva martoriato la nostra terra. Istantanee a misura di un cambio di vento: il ritorno in presenza, alle relazioni sociali, ai sorrisi dietro le mascherine. Una connessione sentimentale riconquistata e rilanciata, con la voglia di farcela, ora che la ripresa è qui per esserci. Non va sprecata. Un giorno particolare: il Green pass day, il venerdì nero che fortunatamente nero non è stato, l’inaugurazione della nuova sede di Confindustria Bergamo.