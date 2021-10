Advertising

andrea_falivene : RT @Agenzia_Ansa: In Indonesia 11 bambini sono annegati durante una gita scolastica #ANSA - Agenzia_Ansa : In Indonesia 11 bambini sono annegati durante una gita scolastica #ANSA - laregione : Indonesia: 11 bambini annegati durante una gita scolastica - fisco24_info : Tragedia in Indonesia, 11 bambini annegati durante una gita scolastica: Si tenevano per mano sulla riva, altri 10 t… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Indonesia: 11 bambini annegati durante una gita scolastica: (ANSA) - ROMA, 16 OTT - Undici ragazzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia bambini

ilmessaggero.it

Undici ragazzini di una scuola media sono annegati in un fiume in, durante una gita scolastica. Altri 10 sono stati tratti in salvo. Lo riportano alcuni media internazionali. A quanto riferito dai soccorritori 150 studenti di una scuola islamica stavano ...frane e inondazioni improvvise in, dove milioni di persone vivono in zone montuose o vicino a pianure alluvionali. Il trekking fluviale è vietato ae ragazzi durante la stagione ...Nove milioni di telespettatori in 82 Paesi al mondo per complessive 2.072 ore di trasmissione. E’ il bilancio dei 32^ Palermo Ladies Open disputati al Country Time Club di Palermo dal 17 al 25 luglio ...Undici bambini morti annegati nel fiume: dramma in Indonesia. Stavano partecipando a una pulizia del fiume quando sono scivolati in acqua ...