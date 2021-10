Indian Wells: Norrie doma Dimitrov e conquista la sua prima finale Masters (Di domenica 17 ottobre 2021) Continua lo strepitoso anno di Cameron Norrie, che batte in due set un Grigor Dimitrov sottotono e diventa il primo finalista di questo Indian Wells. Per il numero uno britannico si tratta della sesta finale dell’anno, la prima in carriera in un Masters 1000. Indian Wells: è Norrie il primo finalista Primo set che si conclude dopo poco più di mezz’ora in modo abbastanza inaspettato. Il favorito alla vittoria, Dimitrov, sembra lontano parente di quello visto contro Medvedev e Hurkacz; il bulgaro subisce infatti tre break in quattro turni di battuta in tutto il set, concedendo molto sulla prima (su cui ha una resa del 53%) e ancor più sulla seconda (un solo punto vinto su sei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Continua lo strepitoso anno di Cameron, che batte in due set un Grigorsottotono e diventa il primo finalista di questo. Per il numero uno britannico si tratta della sestadell’anno, lain carriera in un1000.: èil primo finalista Primo set che si conclude dopo poco più di mezz’ora in modo abbastanza inaspettato. Il favorito alla vittoria,, sembra lontano parente di quello visto contro Medvedev e Hurkacz; il bulgaro subisce infatti tre break in quattro turni di battuta in tutto il set, concedendo molto sulla(su cui ha una resa del 53%) e ancor più sulla seconda (un solo punto vinto su sei ...

