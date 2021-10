In Indonesia undici bambini morti annegati durante una gita scolastica

Advertising

globalistIT : - QdSit : Assurda tragedia, 11 bimbi in gita scolastica morti annegati Tragedia in Indonesia, una tragedia assurda e inspiega… - RaiNews : Indonesia. Undici studenti sono annegati nel fiume Cileueur, altri 10 sono stati tratti in salvo -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia undici

Un dramma colpisce il sud - est asiatico, quando ancora siamo alla ricerca di dati certi di quanto accaduto.ragazzini di una scuola media sono annegati in un fiume in, durante una gita scolastica. Altri 10 sono stati tratti in salvo. Lo riportano alcuni media internazionali. A quanto ...18.20, 11 studenti morti annegatiragazzini di una scuola media sono morti dopo essere caduti in un fiume, nella provincia indonesiana di West Java. Da quanto riferito dai soccorritori 150 ...Undici ragazzini di una scuola media sono annegati in un fiume in Indonesia, nella provincia di West Java, durante una gita scolastica. A quanto riferito dai soccorritori 150 studenti di una scuola is ...Secondo altri testimoni i ragazzi stavano cercando di attraversare il fiume, quando sarebbero stati trascinati dalla corrente A quanto riferito dai soccorritori 150 studenti di una scuola islamica sta ...