In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Ottobre: Da domani solo in Triveneto salta il 15-20% di forza lavoro non vaccinata (Di domenica 17 ottobre 2021) Covid-19 Da domani "esclusi" solo nel Nord-Est 410 mila lavoratori Insieme costituiscono una delle aree maggiormente produttive del Paese. Ma in Veneto, in Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Bolzano è anche alta la percentuale dei non vaccinati, in tutti e tre i casi sempre sopra la media nazionale del 14,6%, con l'Alto Adige che raggiunge il 20,4%, il Friuli Venezia Giulia il 16,3, il di Natascia Ronchetti Adesso confessano di Marco Travaglio Sentite che meraviglia: "Non possiamo permettere che la politica blocchi il processo delle riforme o ne rallenti il percorso… Dobbiamo impedire una simile deriva: questi sono i metodi di una vecchia politica che si legittima solo attraverso la contrapposizione". L'ha detto, come la cosa più naturale del mondo, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che Il dossier ...

