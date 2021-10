In 100mila a San Giovanni per la manifestazione antifascista | “Qui c’è la nuova resistenza”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 16 ottobre 2021) Roma – “Mai più fascismi”. Dopo l’assalto alla Cgil e gli scontri alle proteste No Green pass di Roma, piazza Sanaccoglie laindetta dai sindacati dopo l’attacco. “Siamo oltre” annuncia dal palco di piazza Sanil segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel corso del suo intervento. “Il fascismo non è un opinione ma un crimine” esordisce il leader Uil con una citazione di Sandro Pertini. “In questa piazza c’è la. Cgil Cisl e Uil sono organizzazioni antifasciste e non c’è spazio né per gli squadristi né per i violenti: fuori dalle nostre sedi”, scandisce. Molte le bandiere che coprono quasi tutta la piazza, e molti gli slogan tra cui spicca quello che dà anche il nome all’evento. “Chiediamo al governo che proceda ...