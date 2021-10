Il "vampiro dei bambini" scappa dal carcere: lo trovano e lo massacrano. Kenya horro (Di sabato 16 ottobre 2021) Un ragazzo, reo confesso dell'uccisione di ragazzini, considerato un «vampiro assetato di sangue», è stato picchiato a morte dalla folla che lo ha ritrovato nascosto a Bungoma, nell'Ovest del Kenya, dopo che era scappato dalla polizia due giorni prima, a Nairobi. Masten Wanjala, questo il nome del giovane killer, era stato arrestato nella capitale keniana lo scorso luglio, dopo aver ammesso di aver drogato e poi ucciso dieci giovani negli ultimi 5 anni e in alcuni casi di aver bevuto il loro sangue. Dalle rivelazioni era emerso che, per ingannare le vittime e portarle in aree isolate, si presentava come un allenatore di calcio. Mercoledì, giorno del processo, Wanjala era riuscito a scappare nonostante la presenza di tre agenti di polizia, ora accusati di negligenza e di complicità. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Un ragazzo, reo confesso dell'uccisione di ragazzini, considerato un «assetato di sangue», è stato picchiato a morte dalla folla che lo ha ritrovato nascosto a Bungoma, nell'Ovest del, dopo che erato dalla polizia due giorni prima, a Nairobi. Masten Wanjala, questo il nome del giovane killer, era stato arrestato nella capitale keniana lo scorso luglio, dopo aver ammesso di aver drogato e poi ucciso dieci giovani negli ultimi 5 anni e in alcuni casi di aver bevuto il loro sangue. Dalle rivelazioni era emerso che, per ingannare le vittime e portarle in aree isolate, si presentava come un allenatore di calcio. Mercoledì, giorno del processo, Wanjala era riuscito are nonostante la presenza di tre agenti di polizia, ora accusati di negligenza e di complicità. A ...

