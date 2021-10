Il “vampiro dei bambini” è stato trovato ed ucciso dalla folla

(Di sabato 16 ottobre 2021) Kenya.Masten Milimo Wanjala, soprannominato il “dei”. L’uomo eraarrea luglio per l’uccisione di duee per aver confessato di averne uccisi almeno altri dieci. Masten Milimo Wanjala, un giovane di appena 20 anni, èin Kenya. Il ragazzo, soprannominato il “dei” èlinciato pubblicamente dopo esser scappato ai controlli delle forze dell’ordine. Tracy Angus-Hammond/PixabayIl 20enne eraarrea luglio per aver assassinato duedi 12 e 13 anni, inoltre ...

Advertising

AnnibaleSolo : Kenya, il 'vampiro dei bambini' Wanjala scappa dal carcere: lo trovano e lo linciano - UnioneSarda : #Kenya - La folla lincia il “vampiro dei bambini” fuggito prima del processo - SonoCupido : @Immorfeoo @diodeimorti La scrittrice di twilight ha pubblicato un altro romanzo sulla saga , annunciando poi dei f… - verdaglia : @fforzano Draghi il vampiro? È una benedizione per confindustria e magnaccerie finanziarie che si spartiscono i sol… - adelestancati : RT @ilva87161350: @Dedalus12470353 @buffy_29 @Vale22046 @isola841 @FZanolli @PnkBolkonskij Non c’è dubbio che Poe sia un vampiro, egli poss… -

Ultime Notizie dalla rete : vampiro dei

Poi Draftosaurus " Aerial Show e Marina , due espansioni per unogiochi più apprezzati del 2019. Lupo mannaro,, Mummia, Strega, Zombi e molti altri! Le 29 creature rappresentate sulle ...SAGITTARIO Per molti Sagittario questo autunno resterà nella memoria come unoperiodi più belli ... Non male invece quel "" che cerca di mordervi sul collo... INCONTRO SÌ: succede quando la ...Il "vampiro dei bambini" è stato trovato dalla folla in Kenya, dopo esser scappato dalla polizia. Gli abitanti lo hanno picchiato a morte.Ritrovato, picchiato e poi strangolato il killer di 20 anni, Masten Wanjala, ribattezzato "vampiro assetato di sangue" per aver bevuto il sangue delle sue dieci vittime ...