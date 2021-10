“Il Treno Fantasma (Lucky Luke)”: stasera in tv il Western con Terence Hill (Di sabato 16 ottobre 2021) stasera su Cine 34 Terence Hill interpreta lo sceriffo protagonista de “Il Treno Fantasma (Lucky Luke)“: un racconto di mistero e fantasmi sullo sfondo del Vecchio West. Tra intrighi e pistoleri, la storia è più reale di quanto possa sembrare. Il film nasce come versione live action del noto personaggio protagonista del fumetto creato da Morris e René Goscinny. Prodotta dalla Paloma Films & Reteitalia, la pellicola, del 1991 funge da episodio pilota della serie televisiva prodotta successivamente, a partire dal 1992, in cui Lacky Luck è interpretato nuovamente da Hill. Trama e cast de “Il Treno Fantasma (Lucky Luke)” Old West. La storia si apre nel saloon di Lotta Legs ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021)su Cine 34interpreta lo sceriffo protagonista de “Il)“: un racconto di mistero e fantasmi sullo sfondo del Vecchio West. Tra intrighi e pistoleri, la storia è più reale di quanto possa sembrare. Il film nasce come versione live action del noto personaggio protagonista del fumetto creato da Morris e René Goscinny. Prodotta dalla Paloma Films & Reteitalia, la pellicola, del 1991 funge da episodio pilota della serie televisiva prodotta successivamente, a partire dal 1992, in cui Lacky Luck è interpretato nuovamente da. Trama e cast de “Il)” Old West. La storia si apre nel saloon di Lotta Legs ...

Advertising

accioclownery : ghost, quello con patrick swayze e demi moor, la scena del treno dove lui incontra quel fantasma cattivo per la pri… - Ti_sta_ : @thenightwe2met ieri sera erano tipo le due e non riuscivo a non dormire e mi sono visto un video su yt di una spec… - attipensa : @AndreaPecchia1 Sta giocando malissimo. Contro il fantasma del treno di Ghost...??????? -