(Di sabato 16 ottobre 2021) C’è una tomba, un angelo dal viso di sfinge, nella quale è possibile vedere i segni dei tanti baci e le impronte di rossetto lasciate dai migliaia di ammiratori; lì, nel cimitero di Père-Lachaise, giace. Lo scrittore irlandese che, prima ancora che con le sue opere, ha segnato un’epoca storica con la sua vita stessa. Colui che ha diffuso l’immagine del ‘‘ dai calzoni corti e l’aria impertinente. Nato il 16 ottobre del 1852, l’autore geniale de Ildi Dorian Gray e L’importanza di chiamarsi Ernesto (solo per citare due delle opere più famose), muore a soli 46 anni ( 30 novembre del 1900) lasciando un ricordo e un’impronta culturale che lo hanno reso ‘immortale’. Impossibile separare dalla vita dile sue opere, che sono il...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #16ottobre ottobre 1854 nasce Oscar Wilde. Scrittore e poeta, è autore de 'Il ritratto di Dorian… - zazoomblog : Il “Ritratto” di Oscar Wilde: il dandy amato da tutti - #“Ritratto” #Oscar #Wilde: #dandy - danieledv79 : RT @RaiStoria: ?? #AccaddeOggi Il #16ottobre ottobre 1854 nasce Oscar #Wilde. Scrittore e poeta, è autore de 'Il ritratto di Dorian Gray'.… - Selene : RT @RaiStoria: ?? #AccaddeOggi Il #16ottobre ottobre 1854 nasce Oscar #Wilde. Scrittore e poeta, è autore de 'Il ritratto di Dorian Gray'.… - elyciaoo : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #16ottobre ottobre 1854 nasce Oscar Wilde. Scrittore e poeta, è autore de 'Il ritratto di Dorian Gray'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritratto Oscar

Studenti.it

Il film è un intimodelle famiglie di Marina Cicogna, del suo amore per la fotografia, dei ... Patroni Griffi (Metti una sera a cena) ma soprattutto Elio Petri con l'per Indagine su un ...... presentato nella selezione ufficiale, ripercorre la storia diCamps fondatore della Open ... Della Salda), un intimodel disc jockey vincitore di un Grammy Benny Benassi, illustre ...Oscar Wilde, l'eccentrico dandy, personalità geniale della letteratura inglese di metà '800. Oggi l'anniversario della sua nascita.Tante le opere additate come brutte, criticate e perfino rimosse. Come la statua di Bud Spencer: respinta a Livorno, adottata da Napoli ...