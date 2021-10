Il ritorno di Ibrahimovic: convocato per la gara col Verona (Di sabato 16 ottobre 2021) Zlatan Ibrahimovic ha superato i problemi fisici dell’ultimo periodo e sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per la partita di stasera contro l’Hellas Verona a San Siro. Il Milan, infatti, ha diffuso l’elenco dei convocati nei quali figura proprio l’attaccante svedese mentre non ci sarà ancora il neoacquisto Mirante. Portieri: Jungdal, Tatarusanu Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Kessié, Krunic, Saelemaekers, Tonali Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Pellegri, Rebic L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 ottobre 2021) Zlatanha superato i problemi fisici dell’ultimo periodo e sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per la partita di stasera contro l’Hellasa San Siro. Il Milan, infatti, ha diffuso l’elenco dei convocati nei quali figura proprio l’attaccante svedese mentre non ci sarà ancora il neoacquisto Mirante. Portieri: Jungdal, Tatarusanu Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Kessié, Krunic, Saelemaekers, Tonali Attaccanti: Giroud,, Leao, Maldini, Pellegri, Rebic L'articolo ilNapolista.

Advertising

DenisBianco : RT @NonEvoluto: #MilanVerona Torna il campionato, torna in campo il #Milan che contro il #Verona cercherà di prendersi la vetta del campion… - napolista : Superati i problemi fisici dell'ultimo periodo, lo svedese è di nuovo a disposizione di Pioli per la partita di sta… - donnie_darko82 : Grande notizia il ritorno di #Ibrahimovic. Come ho sempre detto anche al 30% in questo Campionato ci gioca in panto… - mvb66 : RT @NonEvoluto: #MilanVerona Torna il campionato, torna in campo il #Milan che contro il #Verona cercherà di prendersi la vetta del campion… - Sergio37075361 : RT @NonEvoluto: #MilanVerona Torna il campionato, torna in campo il #Milan che contro il #Verona cercherà di prendersi la vetta del campion… -