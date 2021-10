Il relitto nel mare di Otranto rivela le origini della Magna Grecia Il ministro Franceschini | Investire nell' archeologia subacquea

Advertising

StraNotizie : Il relitto nel mare di Otranto rivela le origini della Magna Grecia. Il ministro Franceschini: 'Investire nell'arch… - MuseoArcheoVene : RT @alessandra_rand: Il relitto alto arcaico ritrovato nel canale di #Otranto può gettare nuova luce sulla storia della #MagnaGrecia https:… - rogueclassicist : RT @alessandra_rand: Il relitto alto arcaico ritrovato nel canale di #Otranto può gettare nuova luce sulla storia della #MagnaGrecia https:… - FlyingFlying62 : RT @alessandra_rand: Il relitto alto arcaico ritrovato nel canale di #Otranto può gettare nuova luce sulla storia della #MagnaGrecia https:… - Audiophil5 : RT @alessandra_rand: Il relitto alto arcaico ritrovato nel canale di #Otranto può gettare nuova luce sulla storia della #MagnaGrecia https:… -

Ultime Notizie dalla rete : relitto nel

Gli esperti sono tornati a bordo di una nave oceanograficapunto del Canale di Otranto in cui era stato individuato il, a 22 miglia dalla costa, e lì hanno documentato il tesoro sommerso ......aristocratici della Magna Grecia è stato recuperato dagli archeologi della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo a 780 metri di profonditàcanale di Otranto dal...Parla il ministro Dario Franceschini: "Queste nuove scoperte confermano necessità di potenziare l’investimento sull’archeologia subacquea" ...I recenti studi della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo sul relitto individuato nel 2019 a 780 metri di profondità nel canale di Otranto gettano nuova luce sugli albori de ...