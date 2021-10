Il programma del partito di Calenda spiegato da Calenda

(Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - "L'obiettivo" di Azione "è quello di arrivare alla stessa coalizione che sostiene la Commissione Europea, possibilmente con Draghi ancora presidente del Consiglio dopo il '23". Lo scrive il leader di Azione, Carlo, in un intervento sul Corriere della Sera. "Sappiamo che è una sfida culturale prima che politica e come tale impervia e lunga. Le nostre porte sono aperte a chi, dentro la politica e dalla società civile, vorrà unirsi a questo progetto", aggiunge. "Ma da questa posizione non ci muoveremo. Se vale la pena fare politica, politica deve essere". "Ci piace Draghi perché è il contrario di quello che votiamo, leggiamo sui giornali, scriviamo sui social e vediamo in Tv. Nessuno si domanda se Draghi è di destra o di sinistra. Sappiamo che ha una matrice liberal socialista, riformista e ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Stiamo provando la Terza di Brahms che assieme alla Terza di Bruckner compone il programma del concerto di domani… - borghi_claudio : Il programma da domani del #goofy10 che come vedete è diverso dal solito. Spunto da tutte le precedenti edizioni e… - borghi_claudio : Tu vedi se mi tocca citare pure Travaglio, a cui però ricordo che se siamo in questa situazione è perché ai suoi pr… - tw_fyvry : Ho girato due volte su Rai 2: nel primo caso mostravano un'operazione chirurgica (e, permettetemi, sono immagini ch… - Michele_Arnese : RT @ginico7: Ha il marchio dell’Spd l’accordo sull’innalzamento a 12 euro l’ora del salario minimo dai 9,50 euro attuali. Ma è da ascrivere… -

Ultime Notizie dalla rete : programma del

... 'Chi è?' La frase di Barbara d'Urso è stata accompagnata da un' inquadratura della regia di Pomeriggio Cinque che, per l'appunto, si è focalizzata sull'uomo fermo accanto all'inviata. ...Secondo fontiGuardian , l'arrestato sarebbe stato in precedenza segnalato come un individuo a rischio radicalizzazione nelPrevent, che monitora le persone in grado di commettere reati ...L'attrice sul caso “Striscia la notizia”: "Grazie per quello che sto vedendo, questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è com ...Il numero uno dell'Oms ammette: "tutte le ipotesi sull'origine del virus devono continuare ad essere esaminate. Fuoriuscita dal laboratorio ancora non esclusa" ...