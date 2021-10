Il processo sull’omicidio Regeni a rischio stallo. Cosa può succedere ora: il ruolo chiave del governo – Il video (Di sabato 16 ottobre 2021) Il processo sull’omicidio di Giulio Regeni, ricercatore di 28 anni ucciso al Cairo il 25 gennaio 2016, è tutto da rifare. E ora rischia un lungo periodo di paralisi, fino al pericolo che possa del tutto saltare il procedimento, tra responsabilità del tribunale di Roma e totale assenza di collaborazione da parte dell’Egitto. Lo scontro prima di tutto si consuma all’interno del tribunale di Roma, dove un primo giudice ha dato il via libera al processo, pur in assenza dei quattro agenti dei servizi dell’intelligence del Cairo: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Gli imputati non hanno mai ricevuto formalmente le carte del procedimento visto che le autorità egiziane non hanno comunicato i loro dati e, dunque, non hanno permesso ai magistrati di ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) Ildi Giulio, ricercatore di 28 anni ucciso al Cairo il 25 gennaio 2016, è tutto da rifare. E ora rischia un lungo periodo di paralisi, fino al pericolo che possa del tutto saltare il procedimento, tra responsabilità del tribunale di Roma e totale assenza di collaborazione da parte dell’Egitto. Lo scontro prima di tutto si consuma all’interno del tribunale di Roma, dove un primo giudice ha dato il via libera al, pur in assenza dei quattro agenti dei servizi dell’intelligence del Cairo: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Gli imputati non hanno mai ricevuto formalmente le carte del procedimento visto che le autorità egiziane non hanno comunicato i loro dati e, dunque, non hanno permesso ai magistrati di ...

Advertising

Palazzo_Chigi : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - ilpost : La Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituirà parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - simone_foresti : RT @Palazzo_Chigi: La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Rege… - MgraziaT : RT @nomfup: Non credo ci sia un giorno più esatto per chiedere al governo che si è costituito parte civile nel processo sull'omicidio di Gi… - legolata : RT @nomfup: Non credo ci sia un giorno più esatto per chiedere al governo che si è costituito parte civile nel processo sull'omicidio di Gi… -