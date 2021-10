Il portiere e l’insulto razzista | “Non volevo offenderlo | ci siamo stretti la mano”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 ottobre 2021) Fara Gera d’Adda. “In 22 anni che gioco a pallone non mi è mai successo di dire una frase del genere. Mi dispiace molto, ho chiesto scusa a tutti, in primis all’avversario che ho offeso”. Mattia Marta, 31 anni,del Badalasco, sospeso dal Giudice sportivo per dieci giornate di campionato in seguito ad un insulto, chiede pubblicamente ammenda. Giovedì 7 ottobre Marta era come sempre tra i pali durante una partita di recupero contro il Calusco, girone D, Seconda categoria del calcio provinciale. “Mancavano pochi minuti al termine ed eravamo sotto di un gol – spiega -. C’era stato un rigore concesso al Calusco secondo noi un po’ dubbio quando, su una rimessa laterale battuta male, un mio compagno ha detto rivolto al direttore di gara: ‘Ma non gli fischia neanche questa?’. A quel punto io dalla porta ho risposto ‘Ma cosa vuoi che capisca ...