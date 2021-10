Il Nobel Parisi: "Rischiavamo 500mila morti. Ho fatto la terza dose: è fondamentale" (Di sabato 16 ottobre 2021) Per il Nobel Giorgio Parisi è il giorno della terza dose del vaccino anti Covid-19. Si è vaccinato a Roma, vicino all’Università La Sapienza. Un’iniezione al braccio sinistro e poi la consueta attesa di un quarto d’ora. “Fare la terza dose del vaccino è fondamentale perché riduce ulteriormente la probabilità di prendere la malattia in forma sintomatica e grave”, ha detto il Nobel all’ANSA. La sua terza dose è anche l’occasione per dire che “la paura di vaccinarsi è irrazionale”. Per Parisi ”è abbastanza chiaro che siamo in una situazione molto buona per via delle vaccinazioni” ed è “molto ragionevole - ha aggiunto - che tutti coloro sopra i 60 anni facciano la terza ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Per ilGiorgioè il giorno delladel vaccino anti Covid-19. Si è vaccinato a Roma, vicino all’Università La Sapienza. Un’iniezione al braccio sinistro e poi la consueta attesa di un quarto d’ora. “Fare ladel vaccino èperché riduce ulteriormente la probabilità di prendere la malattia in forma sintomatica e grave”, ha detto ilall’ANSA. La suaè anche l’occasione per dire che “la paura di vaccinarsi è irrazionale”. Per”è abbastanza chiaro che siamo in una situazione molto buona per via delle vaccinazioni” ed è “molto ragionevole - ha aggiunto - che tutti coloro sopra i 60 anni facciano la...

