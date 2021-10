Il mega murale per Maradona a Miano – LE FOTO

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ildi Diego Armando, a Napoli diventa un simbolo di rinascita. Il sorriso del Pibe de Oro illumina il quartiere. “Qui c’è anche il bello,no è solo camorra. Basta con i soliti luoghi comuni sul quartiere e sulle periferie come la nostra” dicono a Il Mattino alcune residenti. Ildiè stato realizzato nel rione San Tommaso ed è stato dipinto dall’artista Mario Casti e fortemente voluto da Salvatore Aldino, uno degli abitanti del rione. Il sorriso del più forte giocatore del mondo è come un faro che riesce a illuminare chiunque gli ponga lo sguardo. Ad inaugurare l’opera c’erano mamme, bambini e gli abitanti del rione: “Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di una rinascita per” dicono i ...

Il murale di Diego Armando Maradona a Miano, a Napoli diventa un simbolo di rinascita. Il sorriso del Pibe de Oro illumina il quartiere. "Qui c'è anche il bello, Miano no è solo camorra. Basta con i ...