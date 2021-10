Il green pass “per ripartire” sta solo bloccando l’Italia (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott – Il green pass è il tema caldo di quest’anno. Un provvedimento fin troppo sopravvalutato e osannato da chi, di partite Iva, economia e – sopratutto – pari dignità, non sembra capirne molto. Il “green pass” è tutto ciò: uno strumento che, più che salvaguardare la salute pubblica, divide la popolazione tra pro e contro. Facendoci cosi perdere la cognizione di ciò che ci sta intorno, e sopra. Il green pass prova politica, non scientifica Si parla degli effetti del vaccino, se funziona o meno, seconda, terza dose. Pensiamo al fatto che ad ogni inoculazione deve coesistere un certificato e relativo green pass, che diventa – di fatto – la prova, politica ma non scientifica, che “siamo sani”. Il problema sollevato da più parti è proprio il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott – Ilè il tema caldo di quest’anno. Un provvedimento fin troppo sopravvalutato e osannato da chi, di partite Iva, economia e – sopratutto – pari dignità, non sembra capirne molto. Il “” è tutto ciò: uno strumento che, più che salvaguardare la salute pubblica, divide la popolazione tra pro e contro. Facendoci cosi perdere la cognizione di ciò che ci sta intorno, e sopra. Ilprova politica, non scientifica Si parla degli effetti del vaccino, se funziona o meno, seconda, terza dose. Pensiamo al fatto che ad ogni inoculazione deve coesistere un certificato e relativo, che diventa – di fatto – la prova, politica ma non scientifica, che “siamo sani”. Il problema sollevato da più parti è proprio il ...

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - 5imoncino : @bukerex27 @David_Dean_ Ah beh, a me pare il contrario. Se ti vaccini non hai il problema di passare le giornate a… - bastacosi15 : RT @NAPFLG: #Sbarchi:Anche oggi ingressi irregolari di extracomunitari,senza vaccinazioni e green-pass da mantenere a spese degli Italiani… -