Il Governo ignora le richieste | rabbia Lega-FIGC

Le richieste avanzate dalla FIGC, con il costante sostegno della Lega Serie A, al Governo, su cui gli uffici federali avevano lavorato per mesi, sono state escluse dal decreto fiscale approvato ieri in Consiglio dei ministri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando che in Federcalcio si respira forte preoccupazione e delusione alla luce dei

