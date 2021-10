Il festival dedicato al teatro contemporaneo propone tanti spettacoli che coniugano arte, danza, cinema e musica (Di sabato 16 ottobre 2021) “Chroma Keys”, di Motus (©Claudia Pajewski). “Confini/sconfinamenti” è il tema del festival delle Colline Torinesi – dedicato al teatro contemporaneo – che propone sette prime, nazionali e internazionali. tanti spettacoli che coniugano, in particolare, arte (in collaborazione con la Fondazione Merz e il Castello di Rivoli), danza, cinema e musica. Paese ospite, il Belgio. Tra i primi appuntamenti, Chroma Keys, performance dedicata al cinema di Motus, e La dimora del volto, dialogo tra danza e arte di Virgilio Sieni.INFO: Torino, diverse sedi fino al 14 novembre.festivaldellecolline.it iO Donna ... Leggi su iodonna (Di sabato 16 ottobre 2021) “Chroma Keys”, di Motus (©Claudia Pajewski). “Confini/sconfinamenti” è il tema deldelle Colline Torinesi –al– chesette prime, nazionali e internazionali.che, in particolare,(in collaborazione con la Fondazione Merz e il Castello di Rivoli),. Paese ospite, il Belgio. Tra i primi appuntamenti, Chroma Keys, performance dedicata aldi Motus, e La dimora del volto, dialogo tradi Virgilio Sieni.INFO: Torino, diverse sedi fino al 14 novembre.dellecolline.it iO Donna ...

Advertising

emergency_ong : Domenica #10ottobre al Festival della Fotografia Etica di #Lodi parleremo di #Afghanistan e del nostro lavoro al fi… - TottusinPari : STAC! FESTIVAL – EDIZIONE ZERO. PROGETTO DEDICATO AGLI STUDI D’ARTISTA IN SARDEGNA, DAL 18 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE… - Primaonline : @Trailersfilmfes : ecco i vincitori di quest'anno - lagiornalista99 : I trailer più belli dell’anno. Un festival dedicato a come comunicano i film - BonuccelliRic : RT @AntonioDePoli: In #Senato stamane ho promosso la presentazione del @DIGITALmeet 2021 festival dedicato all’alfabetizzazione digitale e… -