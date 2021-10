Il fanatismo del “Fatto”: vietato pubblicare libri sul fascismo (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tentativo di etichettare ogni forma di pensiero non conforme come fascista a cui stiamo assistendo in questi giorni, non risparmia neanche il mondo della cultura e, nei giorni del Salone del libro di Torino, principale fiera del libro italiana, dalle pagine del Fatto Quotidiano arriva un attacco a due editori presenti in fiera come Idrovolante ed Eclettica accusati di pubblicare libri apologetici. L’accusa arriva da Massimo Novelli che firma un corsivo intitolato “Apologia del Duce e degli squadristi: due editori fascisti al Salone di Torino” e rilancia il giorno successivo su un quotidiano locale con un altro articolo intitolato “Se al Salone sbarcano le collane vicine ai neonazi” (!?). Censura sinistra Il suo ragionamento è tanto semplice quanto assurdo: siccome Idrovolante ed Eclettica pubblicano libri storici ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tentativo di etichettare ogni forma di pensiero non conforme come fascista a cui stiamo assistendo in questi giorni, non risparmia neanche il mondo della cultura e, nei giorni del Salone del libro di Torino, principale fiera del libro italiana, dalle pagine delQuotidiano arriva un attacco a due editori presenti in fiera come Idrovolante ed Eclettica accusati diapologetici. L’accusa arriva da Massimo Novelli che firma un corsivo intitolato “Apologia del Duce e degli squadristi: due editori fascisti al Salone di Torino” e rilancia il giorno successivo su un quotidiano locale con un altro articolo intitolato “Se al Salone sbarcano le collane vicine ai neonazi” (!?). Censura sinistra Il suo ragionamento è tanto semplice quanto assurdo: siccome Idrovolante ed Eclettica pubblicanostorici ...

