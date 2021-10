Il caso Ambra Angiolini Lei attapirata e tu ridevi | odio social contro la Incontrada

(Di sabato 16 ottobre 2021) Solidarietà mancata, la showgirl spagnola in passato era finita nel mirino degli hater per le forme generose. La ex di Allegri ringrazia per l'affetto: "Un muro d'amore". Anche la ministra Bonetti si ...

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Ambra: 'Grazie per il muro di amore'. Dopo il caso di Striscia e la rottura con Allegri, su Radio Cap… - melvisani : RT @ziggymagenta_d: Vedo molta (giusta) indignazione per il caso Striscia/Ambra. Penso si debba centrare il focus sul problema principale:… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Ambra: 'Grazie per il muro di amore'. Dopo il caso di Striscia e la rottura con Allegri, su Radi… - infoitcultura : Il caso Ambra Angolini. 'Lei attapirata e tu ridevi': odio social contro la Incontrada - zazoomblog : Il caso Ambra Angolini. Lei attapirata e tu ridevi: odio social contro la Incontrada - #Ambra #Angolini.… -

Con un comunicato firmato dal Tapiro d'oro e indirizzato alla ministra Elena Bonetti, Striscia prende posizione dopo il caso Ambra Angiolini ...