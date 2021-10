Il calendario Lavazza 2022 celebra sei “artivisti” (Di sabato 16 ottobre 2021) Life&People.it Il nuovo calendario Lavazza 2022 racconta la storia di sei artisti-attivisti, tra cui l’originale Ben Harper, coordinati dal direttore dell’immagine Emmanuel Lubezki, vincitore di 3 Oscar per 3 anni consecutivi. Passato il momento della pausa e della riflessione, è il momento dell’azione È questa l’idea che ha ispirato il calendario Lavazza 2022 , che è stato presentato in occasione della cerimonia dei Renaissance Awards a Palazzo Vecchio a Firenze. Ideato e realizzato dall’agenzia Armando Testa, con il nome “I can change the world” invita all’azione per un cambiamento positivo e senza indugio. Presentato attraverso la fotografia e la musica, è un appello lanciato attraverso le storie, immortalate da Emmanuel Lubezki, di sei attivisti-artisti che cercano di ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 16 ottobre 2021) Life&People.it Il nuovoracconta la storia di sei artisti-attivisti, tra cui l’originale Ben Harper, coordinati dal direttore dell’immagine Emmanuel Lubezki, vincitore di 3 Oscar per 3 anni consecutivi. Passato il momento della pausa e della riflessione, è il momento dell’azione È questa l’idea che ha ispirato il, che è stato presentato in occasione della cerimonia dei Renaissance Awards a Palazzo Vecchio a Firenze. Ideato e realizzato dall’agenzia Armando Testa, con il nome “I can change the world” invita all’azione per un cambiamento positivo e senza indugio. Presentato attraverso la fotografia e la musica, è un appello lanciato attraverso le storie, immortalate da Emmanuel Lubezki, di sei attivisti-artisti che cercano di ...

