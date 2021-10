'I medici hanno vietato alla regina Elisabetta di bere Martini dry e alcolici' (Di sabato 16 ottobre 2021) La decisione, secondo le indiscrezioni, per assicurarsi che la sovrana 95enne sia il più in forma possibile in vista degli impegni per la celebrazioni del suo Giubileo di Platino, per festeggiare i ... Leggi su today (Di sabato 16 ottobre 2021) La decisione, secondo le indiscrezioni, per assicurarsi che la sovrana 95enne sia il più in forma possibile in vista degli impegni per la celebrazioni del suo Giubileo di Platino, per festeggiare i ...

Advertising

Agenzia_Italia : I medici hanno vietato il Martini Dry alla regina Elisabetta _ Il consiglio arriva in vista delle celebrazioni per… - Anna06043425 : @TenebraeEt Non hanno ceduto per niente. Lunedì ricominceranno a lavorare. Il 30 ottobre avranno un incontro con il… - Gult74 : Dottore non posso fare la seconda dose di vaccino ho avuto un infarto, ma era giorno dopo signora sicuramente dipen… - marcorubino : RT @auropalomba: Io manderei una bella visita non a quelli che si sono finti malati, ma ai medici che hanno certificato le finte malattie.… - Lilliflo : RT @Emilystellaemi2: @lucia_pal È vero, già hanno fatto miracoli. Ringraziamo di cuore i medici e le volontarie, che l'hanno curata e chi… -