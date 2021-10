I disturbi alimentari fotografati da chi li vive in 100 fotografie che testimoniano la sofferenza ma anche la volontà di reagire alla malattia (Di sabato 16 ottobre 2021) "Ri-scatti. Fino a farmi scomparire": le foto in mostra a Milano guarda le foto Fino a farmi scomparire è l’appuntamento con Ri-scatti, progetto di fotografia sociale. Tema dell’edizione, i disturbi alimentari: 100 fotografie dei ragazzi (sopra, Anna) che testimoniano la loro sofferenza ma anche la volontà di reagire alla malattia. Oltre 80 fotografie scattate da 29 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 27 anni, accomunati ... Leggi su iodonna (Di sabato 16 ottobre 2021) "Ri-scatti. Fino a farmi scomparire": le foto in mostra a Milano guarda le foto Fino a farmi scomparire è l’appuntamento con Ri-scatti, progetto di fotografia sociale. Tema dell’edizione, i: 100dei ragazzi (sopra, Anna) chela loromaladi. Oltre 80scattate da 29 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 27 anni, accomunati ...

Advertising

T4EGIKI : @2ARAS3 @savagejenlisa cw// diet, ed si, purtroppo come succede con i disturbi alimentari, una dieta non equilibra… - MarcoAnticoli : @fioridiizucca Glo non sei né grassa ne magra (almeno vedendo delle foto che hai messo qui!) sei assolutamente in f… - RISCATTI : RT @Vistodame: #16ottobre ?? ho scritto questo sullo splendido progetto @pacmilano @RISCATTI su #dca #anoressia #bulimia @ospniguarda htt… - Vistodame : #16ottobre ?? ho scritto questo sullo splendido progetto @pacmilano @RISCATTI su #dca #anoressia #bulimia… - RISCATTI : RT @VITAnonprofit: “Ri-scatti. fino a farmi scomparire”, una mostra fotografica dedicata ai giovani affetti da disturbi alimentari https://… -