I dati di ‘Resto al Sud’ spiegano perché i giovani fanno fatica a fare impresa nel meridione (Di sabato 16 ottobre 2021) L’autoimprenditorialità dei giovani al Sud non decolla. Nonostante i risultati delle misure agevolative negli ultimi mesi forniscano segnali incoraggianti, l’inversione di tendenza per cercare di incentivare l’imprenditoria giovanile nel meridione ancora non c’è stata. Un chiaro indicatore è fornito dai dati di “Resto al Sud”, la misura che agevola l’avvio o l’ampliamento di progetti imprenditoriali nelle regioni meridionali. Secondo l’ultimo bilancio diffuso da Invitalia, la società controllata dal ministero dell’Economia che gestisce lo strumento, finora sono stati approvati 10.000 progetti ed a settembre le pratiche ammesse sono state 440, il dato mensile più alto dall’avvio nel gennaio 2018. Gli investimenti attivati in quasi quattro anni di operatività sono complessivamente pari a 690 milioni di euro, a fronte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) L’autoimprenditorialità deial Sud non decolla. Nonostante i risultati delle misure agevolative negli ultimi mesi forniscano segnali incoraggianti, l’inversione di tendenza per cercare di incentivare l’imprenditoriale nelancora non c’è stata. Un chiaro indicatore è fornito daidi “Resto al Sud”, la misura che agevola l’avvio o l’ampliamento di progetti imprenditoriali nelle regioni meridionali. Secondo l’ultimo bilancio diffuso da Invitalia, la società controllata dal ministero dell’Economia che gestisce lo strumento, finora sono stati approvati 10.000 progetti ed a settembre le pratiche ammesse sono state 440, il dato mensile più alto dall’avvio nel gennaio 2018. Gli investimenti attivati in quasi quattro anni di operatività sono complessivamente pari a 690 milioni di euro, a fronte di ...

