Hockey ghiaccio | ICE League 2021-2022 | Bolzano si rifà e stende la capolista Fehervar | Val Pusteria cade a Linz

(Di sabato 16 ottobre 2021) La ICEprosegue senza soluzioni di continuità e, dopo il turno disputato ieri, si è subito tornati sulper un sabato sera tutto da vivere. In programma solamente due sfide, ma entrambe di capitale importanza e, soprattutto, con le squadre italiane protagoniste. Val, infatti, era ospite dei Steinbach Black Wingsed è incappata nella quarta sconfitta di fila, mentreal PalaOnda se l’è vista contro laAV 19 e ha centrato una importantissima vittoria che interrompe un filotto di 3 ko consecutivi. Steinbach Black Wings– HC Val4-3: allaAG Eisarena, davanti a 2058 spettatori, sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

OA Sport

Il Lugano ha ingaggiato fino al termine della stagione l'attaccante slovacco Libor Hudacek. Negli ultimi due anni il 31enne ha calcato ildella KHL nelle file del Neftekhimik Nizhnekamsk (47 reti e 56 assist in 212 presenze)....una vera svolta all'esperienza diin NHL 22 , ora disponibile in tutto il mondo. Essendo il primo gioco NHL di EA Sports basato sul motore Frostbite , NHL 22 avvicina i giocatori al...EA Sports NHL 22, disponibile ora in tutto il mondo. Preparatevi a una esperienza di hockey rivoluzionaria sulle console next-gen.Hnat Domenichelli: ‘Libor è un attaccante di talento che può giocare sia al centro sia all’ala destra’. Lo slovacco resterà fino al termine della stagione ...