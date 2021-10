“Ho bruciato 14 milioni di euro tra alcol e donne”. La parabola discendente del campione di Serie A (Di sabato 16 ottobre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. Oggi fa il barista e lavora in una fattoria, ha poco denaro, tanti demoni, ma non ha rimpianti. Questa la storia attuale di Fabian O'Neill, raccontata dal sito goal.com. "Ha fatto quel che si sentiva di fare. Persino un videoclip su YouTube. Mani in tasca, a sollevare la birra, a battere sul tavolo a tempo di musica. Si chiama La parabola", viene descritto così l'ex centrocampista di Cagliari e Juventus che da tempo ha problemi con l'alcol. "Ho guadagnato quattordici milioni di euro grazie al mio agente, ma adesso li ho persi tutti fra donne, scommesse e vizi vari, e vivo da povero. A Cagliari ero un idolo, ma quando lottavamo per non retrocedere i tifosi mi gridavano ubriacone!, poi salimmo in A e quegli stessi tifosi mi pagarono da bere. Funzionava così il calcio da ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 ottobre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. Oggi fa il barista e lavora in una fattoria, ha poco denaro, tanti demoni, ma non ha rimpianti. Questa la storia attuale di Fabian O'Neill, raccontata dal sito goal.com. "Ha fatto quel che si sentiva di fare. Persino un videoclip su YouTube. Mani in tasca, a sollevare la birra, a battere sul tavolo a tempo di musica. Si chiama La", viene descritto così l'ex centrocampista di Cagliari e Juventus che da tempo ha problemi con l'. "Ho guadagnato quattordicidigrazie al mio agente, ma adesso li ho persi tutti fra, scommesse e vizi vari, e vivo da povero. A Cagliari ero un idolo, ma quando lottavamo per non retrocedere i tifosi mi gridavano ubriacone!, poi salimmo in A e quegli stessi tifosi mi pagarono da bere. Funzionava così il calcio da ...

