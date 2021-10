‘Ho bisogno di te per il permesso di soggiorno’: 39enne picchia e minaccia (di nuovo) la moglie. L’incubo vissuto dalla donna (Di sabato 16 ottobre 2021) Era già indagato per reati di maltrattamenti in famiglia, denunciati proprio dalla sua ex coniuge ai Carabinieri di Terracina. Tuttavia un episodio molto singolare ha riacceso i sospetti dell’arma che hanno deciso di intraprendere un’attività investigativa congiunta tra Polizia di Stato e Carabinieri di Terracina. Qualche giorno fa l’uomo in questione – un 39enne tunisino – si è presentato presso gli Uffici della Polizia di Stato in compagnia della moglie per rinnovare il suo permesso di soggiorno per “motivi familiari”; dichiarando che c’era stato un ricongiungimento familiare. Terracina: costringe la moglie al “ricongiungimento familiare” per il rinnovo del permesso di soggiorno A fronte delle denunce precedenti, però, è scattata l’indagine. Durante le investigazioni è emersa una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 ottobre 2021) Era già indagato per reati di maltrattamenti in famiglia, denunciati propriosua ex coniuge ai Carabinieri di Terracina. Tuttavia un episodio molto singolare ha riacceso i sospetti dell’arma che hanno deciso di intraprendere un’attività investigativa congiunta tra Polizia di Stato e Carabinieri di Terracina. Qualche giorno fa l’uomo in questione – untunisino – si è presentato presso gli Uffici della Polizia di Stato in compagnia dellaper rinnovare il suodi soggiorno per “motivi familiari”; dichiarando che c’era stato un ricongiungimento familiare. Terracina: costringe laal “ricongiungimento familiare” per il rinnovo deldi soggiorno A fronte delle denunce precedenti, però, è scattata l’indagine. Durante le investigazioni è emersa una ...

