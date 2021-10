HANNspree presenta le sue nuove soluzioni da 32 e 40 pollici

Leggi su tuttotek

(Di sabato 16 ottobre 2021)aggiorna la sua linea di display multimediali, ora pieno supporto USB Auto-Play e ampi display da 32 e 40Il produttoreintroduce due nuovi display commerciali al proprio portfolio prodotti, in una gamma off-the-shelf in continua espansione. Due i nuovi prodotti, il modello HL320UPB da 32e HL407UPB da 40, entrambi progettati per soddisfare i requisiti delle applicazioni dizioni commerciali, ad esempio ambienti come il P.O.I e public signage, offrendo facilità di installazione, efficienza dei costi e credenziali ecocompatibili. Questi nuovi display commerciali sono dotati di un lettore multimediale integrato con una comoda funzione di riproduzione USB in modo che negli ambienti di vendita al dettaglio. Ad esempio pensiamo ad ...