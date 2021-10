Ha giocato nel Napoli con Maradona, ora arriva il triste annuncio: "Ho il cancro" (Di sabato 16 ottobre 2021) Daniel Bertoni, ex Nazionale argentino campione del mondo nel 1978, con un passato in Serie A con le maglie di ?Fiorentina, nel Napoli di Maradona e nell'Udinese, ha rivelato di avere un cancro alla prostata. FOTO: Getty - Daniel Bertoni cancro Bertoni, 66 anni, ha parlato alla radio di Buenos Aires Late: "Ho un cancro alla prostata. Ho appena effettuato alcuni esami e mi dicono che sto bene. Per fortuna ho una buona assicurazione medica, e gli oncologi mi stanno curando molto bene". Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Daniel Bertoni, ex Nazionale argentino campione del mondo nel 1978, con un passato in Serie A con le maglie di ?Fiorentina, neldie nell'Udinese, ha rivelato di avere unalla prostata. FOTO: Getty - Daniel BertoniBertoni, 66 anni, ha parlato alla radio di Buenos Aires Late: "Ho unalla prostata. Ho appena effettuato alcuni esami e mi dicono che sto bene. Per fortuna ho una buona assicurazione medica, e gli oncologi mi stanno curando molto bene".

Ha giocato nel Napoli con Maradona, ora arriva il triste annuncio: "Ho il cancro" Spazio Napoli

