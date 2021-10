Guterres: “Stiamo perdendo la nostra guerra suicida contro la natura” (Di sabato 16 ottobre 2021) Il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres è intervenuto alla quindicesima Conferenza dedicata alla biodiversità, la COP15 CBD con parole allarmanti. Senza giri di parole, durante il suo intervento nella riunione in corso in Cina a Kunming, Guterres ha riassunto in poche battute tutto quello che il genere umano ha fatto sbagliando nell’arco degli ultimi due L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 16 ottobre 2021) Il segretario generale dell’ONU Antonioè intervenuto alla quindicesima Conferenza dedicata alla biodiversità, la COP15 CBD con parole allarmanti. Senza giri di parole, durante il suo intervento nella riunione in corso in Cina a Kunming,ha riassunto in poche battute tutto quello che il genere umano ha fatto sbagliando nell’arco degli ultimi due L'articolo proviene da Consumatore.com.

