Gualtieri vs Michetti | parlano gli strateghi Ecco il dietro le quinte

Amici e avversari. In politica si può, Eccome. Basta farsi un giro in Transatlantico per un bagno di realtà: salvo rare eccezioni, gli onorevoli che si ringhiano contro su tv e giornali si possono facilmente trovare a scherzare, chiacchierare e bersi un caffè, e non solo dentro il Palazzo. È una regola che vale anche per i "professionisti" della politica. Come Giovanni Diamanti e Luigi Di Gregorio, i due "strateghi" dietro la campagna per Roma, rispettivamente, di Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti. Amici nella vita, rivali in politica, aspettano entrambi col fiato sospeso il verdetto capitale di lunedì. Diamanti è co-fondatore di Quorum e YouTrend, docente di Marketing Politico all'Università di Padova e alla Scuola Holden di Torino, già stratega delle campagne elettorali di Nicola Zingaretti, Dario ...

