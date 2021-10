Green pass: 'Tamponi gratis in farmacia a chi prenota il vaccino' (Di sabato 16 ottobre 2021) L'iniziativa è di Federfarma ed è finalizzata a incentivare i cittadini a sottoporsi alla vaccinazione. Nel primo giorno di certificazione obbligatoria sui luoghi di lavoro, intanto, parecchie code ma ... Leggi su today (Di sabato 16 ottobre 2021) L'iniziativa è di Federfarma ed è finalizzata a incentivare i cittadini a sottoporsi alla vaccinazione. Nel primo giorno di certificazione obbligatoria sui luoghi di lavoro, intanto, parecchie code ma ...

Advertising

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - NicolaPorro : ??ESCLUSIVO?? Non volevo crederci, e invece... guardate cosa succede ad alcuni #carabinieri senza #greenpass ???? - puffoarrabbiato : @PhemtT se hanno il green pass, per cosa stanno manifestando esattamente? - tralepagine : RT @FmMosca: C’è un dato che smaschera ??SPERANZA ??CTS ??GREEN PASS Ieri su 500.000 tamponi (praticamente tutti fatti a non vaccinati) è ris… -