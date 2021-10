Green pass scuola, lo Snals contro la nuova nota ministeriale: “Così si penalizzano i lavoratori che non si sono sottoposti al vaccino” (Di sabato 16 ottobre 2021) La nota 1534 del 15 ottobre emanata dal MI penalizza ulteriormente i lavoratori che per scelta o necessità personali non si sono sottoposti a vaccino anti COVID. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 16 ottobre 2021) La1534 del 15 ottobre emanata dal MI penalizza ulteriormente iche per scelta o necessità personali non sianti COVID. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - NicolaPorro : ??ESCLUSIVO?? Non volevo crederci, e invece... guardate cosa succede ad alcuni #carabinieri senza #greenpass ???? - RoxLory : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi In vigore l’obbligo, proteste (civili) nel paese Un green pass, quattro autogol Calpe… - Synthetic3ve : RT @RobertoBurioni: Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei combatte… -