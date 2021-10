Green Pass, l’Italia non si blocca: proteste in tutto il Paese contro l’obbligo sul luogo di lavoro, ma senza disagi (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel giorno in cui è entrato in vigore l’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro non si sono verificati i disagi temuti nei giorni scorsi, quando i lavoratori portuali di Trieste e Genova avevano annunciato il blocco a oltranza dei porti per dire “No” al certificato verde obbligatorio. Le proteste ci sono state, ma non hanno bloccato il Paese: al varco 4 dello scalo marittimo di Trieste si sono radunate oltre mille persone, ma tutto si è svolto in tranquillità e il porto ha continuato a funzionare. L’attività non è stata compromessa nemmeno al porto di Genova, salvo i momenti di tensione per un automobilista che, durante un presidio di lavoratori, ha tentato di entrare urlando “andate a vaccinarvi e guadagnatevi la pagnotta”. Altri ... Leggi su tpi (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel giorno in cui è entrato in vigoredisui luoghi dinon si sono verificati itemuti nei giorni scorsi, quando i lavoratori portuali di Trieste e Genova avevano annunciato il blocco a oltranza dei porti per dire “No” al certificato verde obbligatorio. Leci sono state, ma non hannoto il: al varco 4 dello scalo marittimo di Trieste si sono radunate oltre mille persone, masi è svolto in tranquillità e il porto ha continuato a funzionare. L’attività non è stata compromessa nemmeno al porto di Genova, salvo i momenti di tensione per un automobilista che, durante un presidio di lavoratori, ha tentato di entrare urlando “andate a vaccinarvi e guadagnatevi la pagnotta”. Altri ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - repubblica : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - pgmacchi : RT @lordfed3: La strategia dei portuali di Trieste è questa: resistere il più possibile per aizzare pressioni internazionali sul governo Dr… - LuisaPistini : RT @Sylvie26804002: Telefonata con la mia amica Polacca. Preoccupata che stessero diffondendo fare news sull’Italia che chiede il green pas… -