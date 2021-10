Green Pass, l’Italia assomiglia sempre più alla Cina (Di sabato 16 ottobre 2021) Zuppa di Porro. Siamo l’unico paese al mondo con un lasciaPassare sanitario emesso dal governo per lavorare e i nostri intellettuali godono. Odifreddi con quelli che protestano manco ci si deve parlare. Feltrino e la chiamano libertà, sfotte chi si pone delle domande. Da lunedì 2 milioni di lavoratori a casa senza stipendio dice la Cgia. Ma oggi la Cgil manifesta contro il Fascismo. Per travaglio siamo alla vigilia di un regime Reddito di cittadinanza, complimenti va rifinanzaiato. E nel decreto fiscale un’altra mossa liberale, più casini e burocrazia per evitare morti sul lavoro. Le cancelliamo per decreto. Ucciso deputato inglese e il contratto del 5 per cento dell’avvocato di Donna #rassegnastampa16ott L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 16 ottobre 2021) Zuppa di Porro. Siamo l’unico paese al mondo con un lasciaare sanitario emesso dal governo per lavorare e i nostri intellettuali godono. Odifreddi con quelli che protestano manco ci si deve parlare. Feltrino e la chiamano libertà, sfotte chi si pone delle domande. Da lunedì 2 milioni di lavoratori a casa senza stipendio dice la Cgia. Ma oggi la Cgil manifesta contro il Fascismo. Per travaglio siamovigilia di un regime Reddito di cittadinanza, complimenti va rifinanzaiato. E nel decreto fiscale un’altra mossa liberale, più casini e burocrazia per evitare morti sul lavoro. Le cancelliamo per decreto. Ucciso deputato inglese e il contratto del 5 per cento dell’avvocato di Donna #rassegnastampa16ott L'articolo proviene da Nicola Porro.

