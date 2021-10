Green Pass, l’Italia assomiglia sempre più alla Cina (Di sabato 16 ottobre 2021) 00:00 I giornali domani saranno tutti a festeggiare la piazza dei sindacati contro il fascismo. Mentre siamo l’unico paese al mondo con un lasciaPassare sanitario emesso dal governo per lavorare e i nostri intellettuali godono. Intanto da lunedì 2 milioni di lavoratori a casa senza stipendio dice la Cgia di Mestre. 01:30 Parola ai commensali, grazie per tutte le vostre donazioni! 03:15 Piergiorgio Odifreddi sulla Stampa spiega che con quelli che protestano non dobbiamo nemmeno parlarci. 05:45 Belpietro sulla Verità cita il New York Times di ieri: “l’Italia ha fissato un nuovo livello per le democrazie occidentali”. Stiamo diventando come la Cina! 08:05 Mattia Feltri sfotte chi si pone delle domande… 12:10 I portuali alla fine non hanno bloccato l’Italia. Hanno fatto bene a non farlo come hanno fatto ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 16 ottobre 2021) 00:00 I giornali domani saranno tutti a festeggiare la piazza dei sindacati contro il fascismo. Mentre siamo l’unico paese al mondo con un lasciaare sanitario emesso dal governo per lavorare e i nostri intellettuali godono. Intanto da lunedì 2 milioni di lavoratori a casa senza stipendio dice la Cgia di Mestre. 01:30 Parola ai commensali, grazie per tutte le vostre donazioni! 03:15 Piergiorgio Odifreddi sulla Stampa spiega che con quelli che protestano non dobbiamo nemmeno parlarci. 05:45 Belpietro sulla Verità cita il New York Times di ieri: “ha fissato un nuovo livello per le democrazie occidentali”. Stiamo diventando come la! 08:05 Mattia Feltri sfotte chi si pone delle domande… 12:10 I portualifine non hanno bloccato. Hanno fatto bene a non farlo come hanno fatto ...

