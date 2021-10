Green Pass, Letta “Gli italiani vogliono lavorare, andare avanti” (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ero sicuro che la notizia di oggi sarebbe stata che gli italiani vogliono lavorare. Ne ero certo sia per le esperienze precedenti, penso al paventato blocco dei trasporti di un mese e mezzo fa che poi non c’è stato; sia perchè – e questa giornata lo dimostra – la stragrande maggioranza dei cittadini intende andare avanti, lasciarsi alle spalle la pandemia e non farsi bloccare da un incomprensibile atteggiamento sfascista”. Così Enrico Letta, segretario del Partito Democratico in una intervista su “La Repubblica” che aggiunge che la linea di fermezza del governo Draghi stia pagando: “Restiamo convinti che il Green Pass sia la chiave per la ripartenza del Paese. Basta parlare con i ristoratori che pure all’inizio avevano dubbi: i ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ero sicuro che la notizia di oggi sarebbe stata che gli. Ne ero certo sia per le esperienze precedenti, penso al paventato blocco dei trasporti di un mese e mezzo fa che poi non c’è stato; sia perchè – e questa giornata lo dimostra – la stragrande maggioranza dei cittadini intende, lasciarsi alle spalle la pandemia e non farsi bloccare da un incomprensibile atteggiamento sfascista”. Così Enrico, segretario del Partito Democratico in una intervista su “La Repubblica” che aggiunge che la linea di fermezza del governo Draghi stia pagando: “Restiamo convinti che ilsia la chiave per la ripartenza del Paese. Basta parlare con i ristoratori che pure all’inizio avevano dubbi: i ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - repubblica : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - MenegazziMarina : RT @LaVeritaWeb: L'obbligo del green pass, scrive sempre il New York Times, dovrà anche fronteggiare aspetti costituzionali, ma il presiden… - GiuliaTamagnin1 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi In vigore l’obbligo, proteste (civili) nel paese Un green pass, quattro autogol Calpe… -